Estátua vermelha de Putin chega a Nova Iorque

Uma estátua vermelha do Presidente da Rússia foi instalada no Central Park, em Nova Iorque. Na escultura, que foi colocada num parque infantil, Vladimir Putin está sentado num pequeno tanque de guerra.

A obra é do francês James Colomina, conhecido por colocar, sem pré-aviso, estátuas vermelhas em locais públicos.

Crianças e adultos têm reagido à estranha presença da figura do líder russo. Enquanto os mais velhos aproveitam para tirar fotos, os mais novos surpreendem com as atitudes inesperadas perante a estátua.

A mesma estátua de Putin já foi vista no Jardim do Luxemburgo, em Paris, e num parque infantil em Barcelona.

"Esta escultura pretende denunciar o absurdo da guerra e sublinhar a coragem das crianças quando confrontadas com a violência", refere o autor James Colomina nas redes sociais, na legenda de uma foto onde se vê uma criança junto à estátua de Putin.