Bombeiros salvam papa-formigas apanhado pelas chamas na Bolívia

Os bombeiros resgataram um papa-formigas apanhado pelo fogo na Bolívia. Um grande incêndio atingiu uma vasta área protegida do distrito de Santa Cruz, no centro do país. O animal salvo pelos bombeiros estava debilitado e com ferimentos graves.

O papa-formigas foi depois transportado para um hospital veterinário. Foi localizado nas proximidades do Lago Sucuará, uma área onde existem várias espécies protegidas: jaguares, pumas, entre outros animais em vias de extinção habitam esta zona.

No incêndio dos últimos dias, as chamas destruíram uma área de cerca de 14 hectares. No mesmo distrito de Santa Cruz, em 10 meses do ano passado ardeu uma área igual ao dobro do território da Jamaica.

Em 2019, as chamas consumiram perto de seis milhões de hectares de floresta na Bolívia.