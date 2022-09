Carro cai em cratera gigante numa rua da capital da Guatemala

Pelo menos duas pessoas estão desaparecidas e outras três ficaram feridas na capital da Guatemala, este sábado, depois de duas crateras gigantes surgirem numa rua a sul da cidade.

Uma viatura caiu numa dessas crateras, com cerca de 15 metros. As três pessoas que seguiram na viatura foram resgatadas com vida, horas após o incidente

Os ocupantes do automóvel foram salvos, mas ainda há pelo menos duas pessoas desaparecidas. Equipas de resgate e membros do exército prosseguem as buscas.

As crateras formaram-se repentinamente numa rua do município de Villa Nueva, nos arredores da Cidade da Guatemala.

A agência de proteção civil da Guatemala mobilizou meios para a área afetada para investigar o sucedido e determinar se há algum risco para os moradores da zona.

A Cidade da Guatemala tem registo de vários fenómenos deste género, que ao que tudo indica resultam do processo de erosão.

Em 2007, uma cratera "engoliu" casas e um camião, três pessoas morreram. Três anos mais tarde, um prédio de três andares desapareceu repentinamente num buraco gigante.