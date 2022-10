20.º aniversário dos atentados em Bali que causaram mais de 200 mortos, a maioria estrangeiros

A 12 de outubro de 2022, perto da meia-noite, duas explosões atingiram dois locais de diversão noturna em Bali, na Indonésia. Quase em simultâneo, no Paddy's Bar e na discoteca Sari Club foram alvo de atentados. Os ataques causaram 202 mortos, a maioria turistas estrangeiros que estavam de férias na ilha. O ato terrorista aconteceu na zona turística de Kuta causaram ainda mais de 200 feridos.

Ato terrorista mais mortífero na história da Indonésia

Os atentados, atribuídos ao grupo Jemaah Islamiya, aconteceram quando passava pouco mais de um ano do 11 de Setembro e o mundo vivia sob a forte ameaça do terrorismo islâmico.

Uma terceira bomba explodiu perto do consulado dos Estados Unidos, em Denpasar, a capital da ilha, mas não causou vítimas. O objetivo do Jemaah Islamiya, considerado o braço armado da rede terrorista Al-Qaeda no sudeste asiático, seria afugentar os estrangeiros da Indonésia.

O ato terrorista que matou cidadãos de 21 nacionalidades, a maioria australianos, teria o intuito de transformar a nação muçulmana mais populosa do mundo num grande califado islâmico.

Contudo, os atentados tiveram o efeito contrário. O combate ao terrorismo aproximou a Indonésia dos Estados Unidos e da Austrália. No período que se seguiu aos atentados, as forças de segurança detiveram centenas de militantes islâmicos.

Os principais autores do ato terrorista mais mortífero na história da Indonésia, os indonésios Ali Amrozi, Imam Samudra e Ali Gufron, foram detidos nesse mesmo ano, condenados à morte em 2003 e executados em novembro de 2008.

Uma década depois foi condenado a 20 anos de cadeia um outro responsável. Umar Patek foi considerado culpado por preparar os explosivos usados nos dois atentados, mas em agosto deste ano foi anunciado que a pena foi reduzida em cinco meses.

Em 2021, a Indonésia libertou o mentor dos atentados de Bali, o clérigo radical Abu Bakar Bashir, depois de cumprir uma pena de prisão ligada a outra acusação de terrorismo.

Dor e emoção nas homenagens em Bali e em vários locais da Austrália

Vinte anos depois dos ataques, multiplicam-se as homenagens às vítimas dos ataques que causaram 202 mortos, incluindo 88 australianos e 38 indonésios.

Sobreviventes, familiares e amigos das vítimas dos atentados, rezaram e colocaram coroas de flores, esta quarta-feira, em vários locais na ilha de Bali e na Austrália.