“Homem-Aranha francês” apela ao fim da greve nas refinarias

Alain Robert, conhecido como o “Homem-Aranha francês”, escalou a Torre Montparnasse, em Paris. O alpinista escalou a fachada do edifício de 210 metros sem usar arnês ou rede de segurança. A escalada pretendeu ser um apelo ao fim da greve nas refinarias em França.

O protesto que começou há cerca de duas semanas está a afetar o abastecimento de combustível. Robert pede um “diálogo forte” entre responsáveis da TotalEnergies e ExxonMobil e sindicatos em greve.

Em setembro deste ano, quando fez 60 anos, o “Homem-Aranha francês” subiu ao topo do edifício TotalEnergies, de 185 metros de altura. Dessa vez, o objetivo foi demonstrar que as pessoas mais velhas também podem ser fisicamente ativas.

Os problemas no fornecimento de combustível obrigaram ao fecho de várias bombas de gasolina. As duas regiões mais afetadas são Paris e Hauts de France, no Norte do país. Os automobilistas têm de esperar em longas filas para conseguir abastecer.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, prometeu no início da semana um regresso ao normal "durante a próxima semana" perante a escassez de combustível que afeta todo o país devido a um movimento de greve em vários grupos petrolíferos.

“Essas carências não têm nada a ver com a guerra, nada, são conflitos sociais em duas empresas, que são a Exxon e a Total (TotalEnergies), que obtiveram lucros significativos porque o contexto é bom (…), que distribuíram pelos seus acionistas e que têm uma negociação em curso", disse o chefe de Estado, lançando "um apelo à responsabilidade" aos dirigentes destas empresas e seus sindicatos.