As imagens impressionantes da força da água nas Cataratas do Iguaçu

As Cataratas do Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, estão na máxima força. No passado dia 13 de outubro, o fluxo de água atingiu os 16,5 milhões de litros por segundo, cerca de 10 vezes superior à média habitual. Apesar da altura e da força impressionante da água, muitos curiosos continuam a visitar as cascatas e a área envolvente, declaradas Património Mundial da UNESCO em 1986.

As fortes chuvas no estado do Paraná, no sul do Brasil, causaram a subida do nível da água. As barragens hidroelétricas abriram as comportas para aliviar a carga de água e evitar inundações e as autoridades fecharam as principais pontes do lado brasileiro do rio por alguns dias.

Do lado argentino, uma parte de um passadiço cedeu devido à força da água e há registo de pelo menos um acidente com um turista, esta segunda-feira. Segundo testemunhas, o homem teria subido na grade de proteção de uma das passagens superiores para tirar uma foto, desequilibrou-se e caiu.

No lado brasileiro, a reabertura aconteceu no fim de semana e as visitas não tardaram. Apesar do cenário assustador, turistas e curiosos fazem a travessia para ver o fenómeno de perto.

A subida das águas do rio acontece após uma seca severa que esvaziou o curso do Iguaçu.

Cerca de 80% das quedas de água estão no lado argentino do parque, e os 20% restantes estão no lado brasileiro.

Em 1986, as cascatas e a área envolvente foram declaradas Património Mundial da UNESCO e, desde 2011, são também consideradas uma das Sete Novas Maravilhas Naturais do Mundo.