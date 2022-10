"Kukur Tihar", o festival hindu dedicado aos cães

Os cães do Nepal foram esta segunda-feira homenageados no "Kukur Tihar", um festival dedicado ao cuidado do melhor amigo do Homem. Durante este dia, os cães de um abrigo em Katmandu receberam colares de flores, guloseimas e muita atenção.

Voluntários, residentes e turistas estiveram no abrigo animal Sneha, em Lalitpur, para participaram no festival hindu, que se realiza no segundo dia do Tihar.

"No dia do Festival dos Cães, quero passar a mensagem que os Humanos deviam mostrar compaixão e amor aos cães e alimentá-los o máximo que conseguirem", disse o autarca de Lalitpur, Chiri Babu Maharjan,

A tradição é originária do Nepal, onde os cães de rua são predominantes e o bem-estar destes animais está em dificuldades.

"Existem cerca de 170 cães no nosso abrigo, incluindo cães que foram abandonados. Hoje, são homenageados, mas no dia seguinte, são deixados para trás. Se estão doentes, são abandonados", disse Sneha Shrestha, o dono do abrigo, à agência Reuters.

Durante este dia, é considerado pecado agir de forma desrespeitosa para com cães e outros animais que estão a ser homenageados.

No Nepal, o bem-estar animal está a receber mais atenção entre a população.

Cerca de 20.000 cães de ruas vivem no Vale de Katmandu, onde as autoridades têm várias campanhas em marcha para controlar a população canina.