Ratazanas treinadas na Tanzânia para operações de busca e salvamento

Ratazanas estão a ser treinadas para operações de busca e salvamento. O trabalho está a ser desenvolvido pela organização não governamental belga APOPO na Tanzânia.

Os animais são equipados com mochilas minúscula que transportam tecnologia desenvolvida para o efeito e desde agosto de 2021 que recebem um treino especializado no Centro de Pesquisas da APOPO em Morogoro, no sul do país.

A APOPO foi criada em 1997 com principal objetivo de treinar de animais para a deteção de minas terrestres e tuberculose. A organização tem-se dedicado ao treino de cães e ratazanas, de espécies particularmente dotadas para este tipo de missões.

As ratazanas em causa não são os roedores comuns que as pessoas associam às lixeiras. Estes são animais da espécie Cricetomys gambianus, vulgarmente conhecidos por como ratos gigantes africanos. Dotados de grande agilidade e de um poderoso olfato, assemelham-se a cães na capacidade de localização.