Hóspede revoltado avança com viatura contra átrio de hotel de luxo

Um carro desportivo surpreendeu funcionários e hóspedes que se encontravam esta terça feira no Jinling Purple Mountain Hotel. De acordo com a imprensa local, o responsável pelo incidente que causou pânico e destruição foi um hóspede indignado após uma discussaão com a administração do hotel de luxo.

Imagens registadas por uma testemunha mostram o veículo branco a entrar no hotel, destruindo as portas e começando de seguida a fazer manobras e a derrubar objetos no átrio. Um grupo de homens cercou o carro até que a viatura acabou por parar junto à entrada.

De acordo com a agência Reuters, o condutor de 28 anos foi preso. Não há registo de feridos, mas os danos são elevados. As primeiras investigações indicam que o hóspede estava indignado devido ao desaparecimento seu laptop durante a estadia no hotel, referiram as autoridades policiais citadas por fontes locais.