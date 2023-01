Sem sobreviventes: imagens do interior do avião momentos antes de cair no Nepal

Um avião bimotor ATR 72 da Yeti Airlines, que saiu da capital Katmandu com 72 pessoas a bordo despenhou-se no domingo, quando fazia a manobra de aproximação ao aeroporto de Pokhara. As causas do acidente, o mais mortal do país em três décadas, são ainda desconhecidas. Momentos antes do acidente, no interior do avião, nada parecia adivinhar o que iria acontecer.

O tempo estava ameno e sem vento antes da queda da aeronave. O bimotor ATR 72 fazia tranquilamente a aproximação a Pokhara, localizada 200 quilómetros a oeste de Katmandu, porta de entrada para o circuito de Annapurna, um trilho de caminhada popular nos Himalaias.

Um vídeo divulgado nas redes sociais e cuja veracidade foi confirmada pela agência Reuters, mostra o ambiente calmo no interior do avião, onde se podem ver os passageiros tranquilamente sentados, incluindo crianças.

Pelas janelas vê-se a aproximação à cidade, capital da região Oeste do Nepal, com um clima propício a uma aterragem sem dificuldades. Contudo, por algum motivo ainda desconhecido, o avião despenha-se próximo do aeroporto.

Testemunhas dizem que viram uma "uma enorme bola de fogo" após a queda do avião.

O avião baixou de altitude, chocou contra uma zona rochosa perto de habitações e partiu-se ao meio.

"O avião começou a voar mais baixo, à altura das nossas cabeças, julgámos que estava a dar a volta... mas acabou por chocar contra a rochedo e partiu-se em dois", relata outra testemunha à agência Reuters.

Todas as 72 pessoas que seguiram a bordo morreram. Este é o pior desastre aéreo no Nepal desde 1992, quando um grave acidente de aviação causou 167 mortos. Todos os ocupantes de um Airbus A300 da Pakistan International Airlines morreram quando o avião se despenhou na aproximação a Katmandu.