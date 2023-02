Amazon testa pequeno autocarro sem condutor numa via pública

A Zoox, subsidiária da Amazon, anunciou que usou pela primeira vez, num troço de uma estrada pública na Califórnia, nos Estados Unidos, um pequeno autocarro que projetou para ser totalmente autónomo, sem volante ou pedal.

Outras empresas, como a Waymo, subsidiária da Alphabet, ou a Cruise, subsidiária da General Motors, já utilizam, em áreas limitadas, carros que se movem sem condutor, embora tenham sempre o assento do motorista, volante e pedal, caso um humano precise assumir o controle.

"Ao anunciar a primeira viagem de nosso autocarro autónomo para funcionários, aproveitamos o progresso que a indústria fez no ano passado e estamos um passo mais perto de comercializar um serviço de táxi autónomo para o público em geral", afirmou o diretor-geral da Zoox, Aicha Evans, em comunicado de imprensa.

O avanço tecnológico está limitado, com os passageiros do autocarro a serem os funcionários do grupo, transportados gratuitamente, e estando o autocarro autorizado a circular num percurso de 1,6 quilómetros, entre dois edifícios da sede localizada em Foster City, na Califórnia.