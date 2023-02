Colónia celebra com euforia o início do Carnaval

Milhares de foliões deram início às celebrações carnavalescas em várias cidades da Alemanha, com destaque para Colónia, onde os registos indicam que já há dois mil anos se celebrava o Carnaval.

Vestidos com cores vivas e trajes criativos, os foliões deram início ao Entrudo em grande festa, cantaram, dançaram ao som de música tradicional e beberam muita cerveja.

Pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19, o Carnaval é celebrado na Alemanha sem restrições.

Só em Colónia, dezenas de milhares de pessoas eram esperadas para as festividades. A polícia mobilizou mais de 2.000 policiais, e o ministro do Interior da Renânia do Norte-Vestfália, região onde se localiza a cidade, alertou os foliões para não beberem muita "Koelsch" - a típica cerveja local, cor de mel.

"Todos deveriam saber parar quando já beberam 'Koelsch' suficiente", disse Herbert Reul a um jornal regional.

Ao mesmo tempo, o ministro reconheceu que "é muito importante que haja estes dias em que se pode desligar por algumas horas e deixar as preocupações de lado", quando a guerra e a inflação dominam as preocupações de muitas pessoas, a maior parte do tempo.

Por volta do meio-dia, hora local, a polícia de Colónia foi obrigada a bloquear o bairro de Zuelpicher Viertel porque estava totalmente lotado. Nenhum folião foi autorizado a entrar no bairro perto da principal universidade da cidade, repleta de bares e pubs muito populares.