Canais em Veneza estão praticamente secos

Alguns dos canais de Veneza estão praticamente secos devido a um período prolongado de maré baixa e a temperaturas amenas para esta altura do ano.

Como os canais servem essencialmente como ruas numa Veneza sem carros, o fenómeno dos últimos dias aumentou os desafios da vida quotidiana na cidade. Em alguns casos, os barcos-ambulância tiveram que ancorar mais longe de seu destino, forçando as equipas médicas a carregarem as macas em longas distâncias, já que as embarcações não podem avançar pelos canais reduzidos a um fio de água e lama.

Para os turistas, isso significava que as gôndolas não podem navegar por algumas vias secundárias que correm sob as pontes pitorescas de Veneza.

A prolongada maré vazia está associada a um sistema climático de alta pressão persistente em grande parte da Itália, dizem os especialistas. No meio do inverno, a alta pressão atmosférica combinada com o ciclo lunar provocam níveis muito baixos de água durante a maré baixa, explica à Reuters Jane Da Mosto, cientista ambiental e analista de desenvolvimento sustentável do We Are Here Venice, um grupo de defesa ambiental.

A cientista alerta para o facto de este fenómeno demonstrar a falta de atenção à necessidade de limpeza da rede de canais internos de Veneza.