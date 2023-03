Indústria portuguesa de calçado dá passos decisivos para um mundo melhor

A indústria portuguesa de calçado está a dar passos decisivos para um mundo melhor. Para contribuir para um planeta neutro em carbono, 120 empresas responsáveis por 1.000 milhões de euros de exportações e 10.000 postos de trabalho subscreveram um "Compromisso Verde". O objetivo principal é que até 2030 o setor do calçado consiga reduzir as emissões para metade.

A Associação Portuguesa dos Industriais do Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos (APICCAPS) foi a criadora do pacto verde. São 10 metas ambientais que passam pela eficiência energética, design e embalagem do produto.

"O setor do calçado tem o segundo maior saldo comercial da economia portuguesa e Portugal apresenta, entre os principais 'players' mundiais, o segundo maior preço médio de exportação. Este é o ponto de partida para a construção de um futuro sustentável", sublinhou em entrevista á agência Lusa o presidente da APICCAPS.

Uma das empresas que assumiu esse compromisso foi a Bolflex.

"Antes atirávamos para o lixo, enterrávamos, deitávamos em aterro cerca de 300 toneladas (de resíduos), o que é um problema ambiental muito grave e era um problema económico a nível financeiro e estrutural para a empresa porque estamos a falar de 300 toneladas de matéria-prima materiais que não foram usados ​​e que felizmente hoje, para o bem de todos, estão a ser usados", disse à agência Reuters Pedro saraiva, responsável comercial da Bolflex.

A Ambitious, outra das empresas que subescreveu o pacto verde, assume um objetivo ambicioso

"Temos uma meta interna de tentar até 2025 ter pelo menos metade, 40% a 50% da nossa coleção, feita com materiais reciclados ou com algum tipo de material reciclado", realçou Miguel Vieira, diretor de marketing da Ambitious, à Reuters

Outro grande desafio será agora alterar hábitos e levar o consumidor a comprar calçado reciclado.

Portugal é o terceiro maior produtor de calçado a nível europeu, depois de Itália e Espanha, mas na produção de calçado mais amiga do ambiente, Portugal pode agora ser considerado pioneiro.