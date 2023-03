Descoberta mais uma estátua moai na Ilha da Páscoa

Uma nova estátua moai foi descoberta na Ilha da Páscoa, no Chile. É mais pequena do que as restantes e é a primeira a ser encontrada num lago seco. Os investigadores acreditam que possa haver mais peças enterradas na mesma zona. São conhecidas cerca de 900 estátuas moais na Ilha da Páscoa, Património Mundial da UNESCO.

Ao contrário das outras estátuas, a peça agora descoberta foi encontrada à superfície da ilha, num lugar inesperado - o fundo do Lago Rano Raraku. Trata-se de uma cratera que forneceu grande parte da rocha vulcânica usada para criar as próprias esculturas.

A cratera transformou-se num lago até que as mudanças climáticas e a intervenção humana contribuíram para que a água fosse desaparecendo. Em 2018, a água do lago quase secou, de acordo com um estudo publicado na revista PLOS One em 2021.

As famosas "cabeças monumentais" terão sido construídas pelo povo Rapa Nui em homenagem aos líderes mortos. Localizadas de costas para o mar e de frente para o interior da ilha onde ficavam as localidades, estima-se que tenham sido criadas entre os anos 1250 e 1500.

Apesar de ser menor do que a maioria das outras, a nova descoberta é considerada pelos especialistas arqueologicamente significativa por ser a primeira estátua moai a ser encontrada na zona do leito seco do lago.

A Ilha da Páscoa tem 7.750 habitantes e fica situada a cerca de 3,5 mil km a oeste do Chile, no Oceano Pacífico