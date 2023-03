Viver num contentor de obra em protesto contra o preço das rendas

Cansado de procurar um sítio para morar em Londres, sem encontrar nada a um preço que conseguisse pagar, Harrison Marshall transformou um contentor de obra numa casa minúscula. É lá que mora desde o início de março e é onde pretende viver durante um ano para chamar a atenção para o preço "louco" das rendas.

Depois de um período fora da capital britânica, quando regressou o artista de 28 anos debateu-se com o grave problema da habitação.

Tal como noutras cidades europeias, os preços dispararam em Londres e é muito difícil arranjar casa ou apenas um quarto.

"Os preços tornaram-se loucos. A renda é inacreditável. Mesmo quando encontrei um lugar dentro da minha margem de preços, havia mais cem pessoas à procura daquele quarto", diz Marshall, em entrevista à agência Reuters.





A solução encontrada por Harrison foi investir cerca de 4.500 euros e construir uma pequena casa em madeira. Instalada junto a uma casa de banho pública, num terreno cedido por uma instituição de caridade ligada às artes, tem apenas cozinha e um espaço para dormir. A água chega através de uma mangueira de um terreno ao lado.



Harrison conta com o apoio da vizinhança também para as refeições e toma banho no trabalho ou no ginásio. A skip house ou casa-contentor foi bem recebida no bairro de Bermondsey, no sul de Londres.

“O contentor deu-me a oportunidade de fazer a minha própria casa minúscula. Todos os vizinhos são incríveis, na verdade. Dão-me muito apoio. Tenho vizinhos que vêm e trazem refeições caseiras”.

“É um grande bónus para todo o projeto. Esta área tem uma comunidade mesmo boa”, refere com satisfação o jovem artista.

A inflação no Reino Unido atingiu o valor mais alto em 41 anos. Em outubro de 2022 chegou aos 11,1% e continua nos dois dígitos. Como noutros países, os salários não acompanharam a subida do custo de vida.