Las Fallas 2023: festa de Valência regressa em força à normalidade

As Fallas de 2023 em Valência vão ficar para a história pela combinação quase perfeita de vários fatores. O bom tempo foi o grande aliado do enorme empenho da população para assinalar a primeira festa na era pós-covid. As chamas reduziram a cinzas as Fallas, esculturas feitas de madeira e pasta de papel, dispersas pela cidade e por toda a província espanhola.

O festival que dá as boas-vindas à primavera e celebra o dia de São José realiza-se entre 15 e 19 de março. As festividades foram suspensas em 2020, adiadas para setembro em 2021 e realizaram-se com restrições em 2022. Com o regresso à normalidade, as Fallas foram celebradas com grande entusiasmo e otimisto

Mais de 750 figuras satíricas foram espalhadas pelas ruas e praças da região de Valência, numa festa declarada Património Cultural Imaterial da Humanidade desde 2016.