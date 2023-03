"Oleato", novo café com azeite está a ser testado em Itália

A empresa norte-americana Starbucks, que tem tem quase 36 mil lojas em todo o mundo, colocou à venda em Itália uma nova bebida que mistura café e azeite. O chamado "Oleato" está numa fase de teste e tem por base uma receita especial, é feito com café arábica "numa infusão com uma colher de azeite extra virgem Partanna, prensado a frio".

A bebida causa estranheza, mas também tem apreciadores num país em que o azeite é fundamental na alimentação. Disponível em várias formatos, o "Oleato" inclui a versão latte, café com leite, a opção "desconstruída" com sumo de limão e a versão bar, um Espresso Martini com vodka e xarope de baunilha. O preço varia entre os 4,5 e os 6,5 euros, dependendo do tamanho do copo.

Depois de Itália, o objetivo da Starbucks e pôr o "Oleato" à venda noutros locais selecionados. Na primavera vai chegar à California, nos EUA, e no final do ano ao Japão, Médio Oriente e Grã-Bretanha.

Para o fundador da Starbucks, Howard Schultz, o "Oleato" é "a próxima revolução no café". Schultz conta que foi numa viagem a Milão que se sentiu inspirado a exportar os hábitos italianos do café para os Estados Unidos.

A empresa norte-americana foi fundada em Seattle, em 1971. A Starbucks tem 23 lojas em Itália, onde chegou em 2018. Portugal tem praticamente o mesmo número de lojas, embora a empresa tenha chegado uma década mais cedo. Para já, desconhece-se a intenção de trazer o novo conceito “Oleato” para as Starbucks portuguesas.