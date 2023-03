Cheias na Califórnia deixam quintas e estradas submersas

O estado norte-americano da Califórnia foi fortemente afetada por cheias. Imagens de drone, captadas esta quarta-feira, mostram agora a dimensão das inundações na costa oeste dos Estados Unidos.

As imagens mostram vastas áreas alagadas, desde estradas a quintas agrícolas completamente submersas no Vale Central da Califórnia. Esta região é uma importante área agrícola dos Estados Unidos.

Milhares de pessoas foram forçadas a sair de suas casa devido ao risco de inundações nas últimas semanas na Califórnia.

Pelo menos 12.000 pessoas, a maioria na zona de Tulare, receberam ordem de evacuação devido à rotura de barragens que levou à subida das águas. Os media locais avançam a possibilidade de recriar o extinto lago Tulare, que foi drenado no final do século XIX por causa do setor agrícola.