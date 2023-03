Chão desaba num templo na Índia, acidente causa dezenas de mortos

Pelo menos 35 pessoas morreram em Indore, na Índia, na sequência da queda do chão de um templo hindu. Há ainda registo de dezenas de feridos. As autoridades confirmaram a morte no local de 11 pessoas. Os restantes vítimas mortais foram declarados no hospital.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, mostrou-se "extremamente magoado" com o sucedido. As autoridades abriram um inquérito para apurar as causas do acidente.

O chão colapsou no momento em que decorria uma cerimónia hindu. Uma multidão de devotos estava no interior do edifício.



A imprensa local avança que o templo foi construído sobre uma cratera que foi tapada há cerca de 40 anos

O chão assente sobre o que foi em tempos um buraco terá agora cedido ao peso dos devotos.

O acidente aconteceu na cidade de Indore, no centro do país, numa altura em que decorre o festival hindu Ram Navami.