“Maria Manuel Leitão Marques também pode sair do Governo”

Marques Mendes diz que Pedro Marques pode não ser o único a sair do Governo. O comentador da SIC revela ainda que o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas deverá ser dividido em duas pastas com a saída de Pedro Marques. Luís Marques Mendes acredita que estas propostas serão apresentadas pelo primeiro-ministro no dia 17.