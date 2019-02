"Acusações de Varandas são gravíssimas e ele não as diria sem provas"

Rui Santos acredita que ainda vão ser descobertas mais irregularidades relativas aos anos em que Bruno de Carvalho foi presidente do clube de Alvalade. Já Manuel Fernandes defende que Frederico Varandas vai conseguir provar as acusações que fez ao ex-presidente do Sporting.