“Neto de Moura com declarações insensatas fez pelo combate à violência doméstica mais do que muitos discursos”

O comentador da SIC analisou a participação de políticos no Programa da Cristina, três anos de Marcelo em Belém e a visita de Estado a Angola, as decisões de Neto de Moura e os crimes de violência doméstica, a sondagem SIC/Expresso para as legislativas e a lei sobre Tomás Correia.