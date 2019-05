"Ninguém gostava dele", as críticas de Peter Schmeichel a Manuel Fernandes

Peter Schmeichel disse numa entrevista à SIC que Manuel Fernandes foi o pior treinador com quem trabalhou. "Ele não dava para o clube" e "Ninguém gostava dele", são algumas das afirmações do antigo guarda-redes do Sporting sobre Manuel Fernandes.