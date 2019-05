Deixem os mortos em paz

Não sou muito versado em política Angolana, mas fui querendo saber umas coisas ao longo de décadas.

As lutas pós-independência sempre me deixaram curioso desde muito pequeno.

Talvez porque visse aquelas duplas de homens (Savimbi/Eduardo dos Santos, Samora/Afonso Dhlakama ) como inimigos dentro dos seus próprios países e isso apaixonava-me.

Achava eu - aprendi muito mais tarde que além de guerras de poder e de dinheiro - que aqueles homens se moviam por causas, por visões diferentes, numa luta de vida ou morte por aquilo em que acreditavam.

De alguma forma eles foram, para mim, enquanto criança e adolescente, heróis de um filme que era real, com pessoas reais.

Quando os via na televisão, de fardas militares e armas à cintura, nem pareciam os mesmos que apareciam, de vez em quando, de fato de cerimónia, Savimbi de gola ‘à Savimbi’, Eduardo dos Santos impecável nos seus fatos europeus, a apertarem as mãos um do outro, nem sempre com sorrisos.

Savimbi intrigava-me.

Tinha aquele corpo enorme e assustador, a barba pesada, mas um olhar tranquilo, quase doce, muito vivo, como se fosse um miúdo irrequieto a pensar no que haveria de fazer a seguir.

Lembro-me onde estava e com quem estava no lida em que chegou a notícia de que Savimbi tinha morrido. Sido morto.

A chamada não foi para mim, mas para quem estava ao meu lado.

Naquele momento, foi como se uma parte da minha infância e juventude e, depois mais a sério, uma parte de mim jornalista tivesse de ter feito um luto. Estava vento e frio nesse dia de Fevereiro. Aquele homem enorme, que seguia pela televisão desde pequeno, que achava imbatível, afinal era tão mortal como os outros todos.

Foi estranho.

Lembro-me de, nessa noite, ter visto a imagem degradante do corpo dele, morto, desarmado, com os boxers azuis e brancos à vista, sem qualquer dignidade, cuidado, zelo ou respeito.

Estava ali para ser visto e fotografado, para que o mundo em geral e os angolanos em particular não tivessem dúvidas de que estava mesmo morto e de que era mesmo ele.

Ainda que já tivesse visto muito, aquilo tirou-me o sono.

Hoje, 17 anos depois, Angola ainda não está em paz com Savimbi.

A novela da transladação dos restos mortais é bacoca, indigente, insultuosa e, sobretudo, dolorosa para os familiares e os mais próximos.

Devolvam-lhe a dignidade que não souberam manter na morte.

E deixem Savimbi em paz, tanto tempo depois.

P.S. – Este texto não trata de política, crueldade, guerra civil nem nada do que foi a história de Angola no pós-independência. Não é a favor de uns contra outros nem nada disso. Não escolhe heróis nem vilões. É, apenas e só, uma memória.