Pelo menos para mim era segredo até ter dado com um artigo, era mais um artigo do que uma notícia, de um tipo todo contente porque o Spotify Stations tinha chegado aos Estados Unidos.

Ao que parece estreou discretamente na Austrália e chegou uns tempos depois, também sem fanfarras nem anúncios, aos EUA. Eu nunca tinha ouvido falar em Spotify Stations, como app separada.

Aliás, nem faz teoricamente muito sentido.

O nome revela, ou parece revelar, aquilo que de facto é. Com base numa música, num artista o Spotify constrói uma rádio. Só que essa função já existe no Spotify. Não percebo muito bem a ideia de fazer uma app à parte. Imagino que os utilizadores do serviço ignorem a função e a decidam potenciar mais.

Pois fizeram muito bem. Eu tenho esta pequena aldrabice de usar uma app store americana e já estou a usufruir da nova aplicação.

Devo dizer que esta função era das coisas que me parecia menos conseguida no Spotify normal. A escolha das músicas pelo menos no meu caso não era brilhante e ao fim de pouco tempo terminava, ou seja para continuar no mesmo artista de base entrava num loop.

Neste aspeto, o serviço pago do YouTube Music é francamente melhor, ou será, vamos ver.

Este Spotify Station parece pela pequena experiência que deu para ter até agora francamente melhorado.

Claro que há diferenças. Eu estou aqui a elogiar o serviço pago, sendo subscritor do Spotify já tenho direito sem outra assinatura como seria de esperar. Sendo assim posso saltar músicas se uma das escolhas não me agradar e não tenho publicidade.

Já com o serviço gratuito é o contrário, ouvimos o que nos servirem e com anúncios, claro, que alguém tem que pagar isto tudo.

Ficam as primeiras impressões antes da estreia, agora falta chegar a Portugal.

Tenho que admitir que o sistema é complicado para os autores, mas para o simples ouvinte estes tempos em que podemos dispor de praticamente toda a música do mundo num simples telemóvel são fascinantes.

Devíamos dar mais valor a todo este luxo que damos por adquirido.