"O primeiro grande passo seria um tratado de paz"

Donald Trump tornou-se hoje no primeiro Presidente dos Estados Unidos em funções a entrar em solo da Coreia do Norte, depois de cumprimentar o líder norte-coreano. Este foi o terceiro encontro entre os presidentes dos dois países, depois da cimeira histórica de Singapura em junho de 2018 e o encontro de Hanoi em fevereiro passado. O comentador da SIC Nuno Rogeiro analisa o impacto do encontro deste domingo.