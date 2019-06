“Se o PS não tiver maioria absoluta, a sua vitória vai ter um sabor a derrota”

Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, as nomeações para os cargos de topo europeus, o combate à corrupção em Portugal, o pedido do PS para maioria absoluta, os atrasos no cartão de cidadão, as listas do PSD para as legislativas e a entrevista de Pedro Nuno Santos à SIC.