"Maiorias absolutas em Portugal geralmente conseguem-se em clima de grande tensão"

Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, a lei de Bases da Saúde, a comissão de inquérito à CGD, o programa eleitoral do PS, a possibilidade de Mário Centeno no FMI e a eleição de Ursula von der Leyen para a Comissão Europeia.