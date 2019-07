"Ministro da Administração Interna foi um verdadeiro incendiário"

Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, os fogos florestais em Portugal, a greve dos camionistas, as listas do PS e PSD para as eleições legislativas, a relação entre Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, as eleições na Madeira e ainda o futuro político da Espanha e do Reino Unido.