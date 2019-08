"Rio ganhou no Conselho Nacional, perdeu no País e ajudou a reforçar o adversário"

Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, a greve dos camionistas, as polémicas golas inflamáveis, a lei das incompatibilidades, Mário Centeno fora do FMI e as listas do PSD.