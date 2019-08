Uma das minhas primeiras experiências enquanto repórter em momentos de grande tensão foi no segundo lustre da década de 90.

Os camionistas espanhóis estavam de «huelga» e durante mais de uma semana bloquearam estradas, e impediram a circulação de pesados na fronteira do País Basco.

Foi nessa altura que conheci «o laranjas».

O «laranjas» só queria chegar a casa. Os camiões, portugueses e de toda a Europa, estavam bloqueados na fronteira, parques cheios, filas a perder de vista junto à autoestrada, gente sem ter que comer nem que beber e os espanhóis não desarmavam.

Ninguém passava. E quem tentava furar o bloqueio tinha pouca sorte. Pneus furados, espancamentos com bastões e barras de ferro, carros particulares dos grevistas atirados para a frente de camiões que fingiam abrandar diante do piquete e, depois, tentavam acelerar. Corria mal.

Não sei quantos dias depois, uma coluna de oito camionistas portugueses, com a nossa habitual esperteza saloia e jeito para o desenrascanço, conseguiu furar por umas estradas secundárias, dar umas voltas por dentro de localidades e encontrou um acesso para a autoestrada. A ideia era irmos sem parar até Coimbra, onde morava o «laranjas».

Nessa viagem, nessa reportagem, fiquei a conhecer como vivem e trabalham os camionistas. Ganham pouco, conduzem muito, dormem nos camiões, cozinham a própria comida, são gente quase sempre sozinha com os seus pensamentos horas sem fim, em estradas sem fim.

Há uma ética profissional do rigor e do cumprimento da missão. Carregar a tempo, descarregar a tempo, cumprir o plano estabelecido, sempre preocupados com a carga. Se for perecível, qualquer acidente, bloqueio ou algo que os faça desviar da rota torna-se um problema.

O «laranjas» -

- «chamam-me assim porque estou sempre a comer laranjas»,

o «laranjas» só queria chegar a casa e ver a filha, à época, adolescente.

Via pouco a filha, só aos fins de semana e nem sempre.

Quando estava em Portugal saída cedo e chegava tarde.

Trabalhava para manter a casa – a mulher era operária – e para dar «uma vida melhor» à filha.

Por esses dias, estava radiante – tinha conseguido comprar «um piano» para a miúda. (na verdade era um órgão, mas para «o laranjas», tendo teclas era um piano e tinha sido caro o suficiente para merecer o estatuto de piano).

Esta história não tem conclusão nem nenhuma moral, a não ser a de que o «laranjas» é um motorista decente, preocupado, cumpridor, escrupuloso e que vivia praticamente sozinho dentro de um camião.

Entrados em Portugal, por Vilar Formoso, depois de não sei quantas horas seguidas de viagem só com o objetivo de sair de Espanha, respirámos fundo e seguimos. A ideia era ir até Coimbra. Sem parar. Ele queria ver a filha.

Fizemos «a descida da Guarda», era inverno, estrada gelada, geada, frio, ele só queria chegar a casa mas… uns 20 quilómetros antes já não aguentava mais.

Parámos na berma.

Onde calhou. A luz da manhã acabou com a resistência dele.

Ele – e eu, mas para mim não era grave – não conseguia manter os olhos abertos.

Dormimos ambos, sentados, uma bom par de horas, na cabine do camião.

Haveríamos de chegar a Coimbra (só) à hora do almoço.

O «laranjas» lá disse mais umas piadas, comeu uma laranja e foi ver a filha.

E o «piano». Ela tinha uma «música» nova e ele estava desejoso de a ouvir.