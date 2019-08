“O FC Porto entrou determinado, com vontade de vencer e o Benfica não estava preparado”

Rodolfo Reis elogia a dinâmica do FC Porto, afirmando que os dragões podiam ter ganho por mais golos e que o Benfica não estava preparado para a determinação do rival. Sobre Bruno Lage, assume que tem sido um treinador competente e que, até ao momento, fez um “super trabalho”.

Ricardo Rocha admite o mérito do FC Porto e explica que o Benfica não se conseguiu adaptar. O comentador da SIC diz que esta era uma grande oportunidade dos encarnados alargaram a vantagem que tinham sobre os azuis e brancos, mas explica que agora o importante é o próximo jogo. Sobre a prestação do treinador do Benfica, diz que “Lage nunca foi o melhor treinador do mundo, mas não é agora que perdeu um jogo que vai ser o pior”.

Manuel Fernandes garante ter visto um “FC Porto à Sérgio Conceição no primeiro ano”, dizendo que a equipa foi superior ao rival e teve mais oportunidades.