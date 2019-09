Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, a multa da Autoridade da Concorrência a 14 bancos, o possível afastamento do juiz Rui Rangel em processos que envolvem José Sócrates e as sondagens das eleições legislativas.

O comentador da SIC falou ainda sobre o debate desta segunda-feira que vai colocar frente a frente António Costa (PS) e Rui Rio (PSD).