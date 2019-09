"André Silva é um susto, tirando as coisas dos animais e do ambiente"

Luís Marques Mendes analisa, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, as eleições na Madeira, a demissão do Secretário de Estado, o debate entre António Costa e Rui Rio, a possibilidade de maioria absoluta para o PS e a polémica da carne de vaca nas cantinas da Universidade de Coimbra.