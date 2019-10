A canja da tia Mila e os votos

Ao domingo, a tia Mila junta a família e faz uma sopa daquelas como deve ser.

O jantar é (só) o caldo da tia Mila, sempre nutritivo e variado.

Ontem foi canja, mas nada de canjas de pacote ou frangos de aviário. A ASAE e o PAN não sabem mas a tia Mila tem um galinheiro com galinhas a sério, daquelas que comem terra e minhocas.

O que depois dá uma canja daquelas que não se come em mais lado nenhum.



As sete e meia em ponto, como sempre, ao domingo, a tia Mila pousou a canja na mesa e disse, solene:

- “Venham comer para depois irmos ver os votos”.



Ninguém discordou.

A canja estava uma delícia.



Às oito a tia Mila estava diante da televisão a ver os votos.

E entretida com umas bainhas por acabar para a sobrinha.

Foi ouvindo «os votos» mais do que vendo.

Projeções, sondagens, totais distritais e nacionais.

Análises e cenários futuros. Coligações e conjecturas.

De números a tia Mila percebe.

Algumas palavras que os senhores da televisão iam dizendo é que às vezes era mais difícil de entender.



A tia Mila é de esquerda.

Trabalhou 40 e tal anos na fábrica e votou sempre no mesmo.

Ou quase.

Ela concorda com vários (partidos) ao mesmo tempo.

Acha bem um aumento do salário, menos horas de trabalho por semana, mas também é contra os subsídios para quem não faz nada, é a favor da polícia, do respeito e não é muito dada a não matar animais, como se vê pela canja.





No fim da noite, depois de absorver aquele carrossel de números, comentários, discursos e declarações, análises e antevisões, a tia Mila foi-se deitar.

- “ficou tudo na mesma”.



E em quatro palavras apenas rematou a noite «dos votos».

Entretanto, já tinha acabado a baínha.



(A tia Mila é ficção. Qualquer semelhança com a realidade terá sido pura coincidência).