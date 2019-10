Rui Santos considera que comunicado do Sporting sobre as claques é histórico

Rui Santos considera que é histórico o comunicado do Sporting que dá conta da rescisão dos protocolos com as claques Juventude Leonina e Directivo Ultras XXI. Os comentadores do programa Play-Off analisaram na SIC Notícias a tomada de decisão da direção leonina, liderada por Frederico Varandas.