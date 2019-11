“Terceira volta em Espanha é impossível e inútil, os espanhóis estão fartos de eleições”

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, o caso da sem-abrigo que abandonou o bebé no lixo, as eleições em Espanha, a libertação de Lula da Silva, os novos partidos sem voz na Assembleia da República, as eleições no PSD e o próximo ministro das Finanças.