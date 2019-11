O golo do empate do Benfica foi legal?

Golos de Vinicius e de Pizzi na segunda parte permitiram ao Benfica virar o resultado e vencer em casa do Santa Clara por 2-1, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol.

A equipa açoriana adiantou-se aos 17 minutos, através de Carlos Júnior, mas os campeões nacionais viraram o resultado na segunda metade, através de tentos de Carlos Vinicius, aos 54, e de Pizzi, aos 78, que assim se mantém como o melhor marcador da prova, agora com oito golos.

A vitória permite ao Benfica atingir os 30 pontos e alargar para cinco a sua vantagem na liderança do campeonato, mas agora com mais um jogo do que o FC Porto, segundo e que atua no domingo em casa do Boavista, enquanto o Santa Clara é 10.º com 13.