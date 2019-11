"Se houvesse um Prémio Nobel da estupidez devia ser dado aos partidos da geringonça"

Os partidos com deputado único vão poder falar no debate quinzenal desta quarta-feira. Todos os partidos com assento parlamentar consensualizaram esta terça-feira intervenções de um minuto e meio para os deputados únicos de Chega, Iniciativa Liberal e Livre.

"1 minuto e meio é praticamente nada"

José Miguel Júdice considera uma estupidez a atuação dos partidos da esquerda. As declarações do comentador foram feitas esta terça-feira na SIC Notícias. Júdice diz que "1 minuto e meio é praticamente nada".