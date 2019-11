Partido procura líder

Os interessados devem escrever uma Moção de Estratégia Global e serão sujeitos a uma votação entre os militantes do partido.

Oferece-se contrato de dois anos, sem remuneração.

Precisa-se que:

-saiba falar em público;

-responda a perguntas impertinentes de jornalistas;

-faça oposição ao Governo em funções sem estar no Parlamento;

-lide com antigos presidentes e com as suas sombras;

-goste de carne assada, comícios tardios, plenários concelhios e distritais, beijos e selfies;

-esteja disponível para várias voltas ao país.

Exige-se:

-talento para unir correntes internas desavindas e apoiantes com baixa auto-estima;

-que saiba falar para vários tipos de eleitorado;

-que consiga reforçar a implantação nacional;

-aumente o número de militantes e eleitores;

-ganhe pelo menos cinco câmaras municipais.

É útil que não se assuma candidato a primeiro-ministro e que não devolva, em caso algum, retratos que estão pendurados na sede do Partido.

Dá-se preferência a quem já tenha experiência na gestão de:

-crises de identidade

-crises emocionais

-crises financeiras

Todos os candidatos que, até agora, se apresentaram a esta vaga não reúnem as condições mínimas acima descritas.

É fundamental, antes de aceitar, telefonar para Bruxelas.