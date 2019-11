“Tem havido muitas mentiras na polémica dos Prémios Stromp”

O comentador SIC revela que Frederico Varandas vai receber o prémio “Dirigente do Ano”, o prémio “Futebolista do Ano” vai ser entregue a Bruno Fernandes e Jorge Fonseca vai receber o prémio “Atleta do Ano”. Rui Santos também dá a conhecer que vai ser atríbuido o prémio “Saudade” a Rui Jodão.