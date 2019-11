Marques Mendes diz que Joacine está deslumbrada com lugar de deputada

Luís Marques Mendes voltou a dizer que Joacine Katar Moreira está deslumbrada com o lugar de deputada.

No habitual espaço no Jornal da Noite, ao domingo, o comentador da SIC defendeu ainda que a polémica em torno do sentido de voto em relação à palestina foi um mau arranque de mandato para o Livre.