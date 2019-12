"Primeiro-ministro e Mário Centeno estão em rota de colisão, está à vista de todos"

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, o Brexit, a paz comercial EUA-China, o conflito Costa-Centeno, o reforço orçamental na Saúde, o Orçamentos do Estado para 2020, o conflito Ferro Rodrigues-André Ventura e fez um balanço do ano, anunciando a votação online das figuras e dos acontecimentos do ano de 2019.