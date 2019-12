Líder da Juventude Popular é candidato à liderança do CDS, avança Marques Mendes 

Francisco Rodrigues dos Santos, atual líder da JC, é candidato à liderança do CDS. O próprio já tinha admitido, no início de novembro, entrar na corrida.

Já são 5 candidatos à liderança do CDS

Francisco Rodrigues dos Santos é o 5.º a entrar na corrida à sucessão de Cristas, depois de Abel Matos Santos, da Tendência Esperança em Movimento (TEM), de Carlos Meira, ex-líder da concelhia de Viana do Castelo, do deputado João Almeida e de Filipe Lobo d'Ávila terem anunciado as candidaturas à liderança do CDS.

Assunção Cristas anunciou a saída da liderança na noite das legislativas de 6 de outubro. A bancada do CDS passou de 18 para cinco deputados nas eleições de 06 de outubro, com 4,4% dos votos, resultado que vai obrigou o partido a convocar um congresso para janeiro de 2020.