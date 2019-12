Memórias do cinema de Fernando Lopes

Num tempo de muitas formas de descrença em relação ao mercado tradicional do DVD, talvez seja útil lembrar que, apesar de tudo, aquilo que vai acontecendo no contexto português está longe de ser banal ou desprezível. Bem pelo contrário. Mesmo não esquecendo as muitas limitações (financeiras, antes do mais) das nossas estruturas cinematográficas, há projectos e iniciativas que não desistem de valorizar o património fílmico.

Um bom exemplo pode ser, agora, o DVD intitulado “Fernando Lopes - 13 filmes curtos” (ed. Midas Filmes). Como o título indica, trata-se de uma antologia de curtas-metragens realizadas por Fernando Lopes (1935-2012), entre 1961 e 1977, período tanto mais importante na trajectória criativa do cineasta quanto nele assinou dois títulos marcantes do Cinema Novo: “Belarmino” (1964) e “Uma Abelha na Chuva” (1972).

Era um período em que os autores da nova geração correspondiam, por vezes, a encomendas de natureza comercial que, de facto, na prática, proporcionavam interessantes condições de trabalho e experimentação. Recordemos os casos de “As Palavras e os Fios” (1962), sobre a evolução da indústria de cabos eléctricos, rodado com o apoio da Fábrica Nacional de Condutores Eléctricos, ou “Vermelho, Amarelo e Verde” (1966), uma encomenda da Prevenção Rodoviária Portuguesa que, na banda sonora, inclui um poema de Alexandre O’Neill (lido pelo próprio).

Encontramos também breves e sugestivos exercícios de pedagógica observação documental. É o caso de “Hoje, Estreia” (1967), sobre a reconstrução do cinema Condes depois de a lendária sala lisboeta dos Restauradores ter sido destruída por um fogo, “O Encoberto” (1975), registando a montagem da estátua de D. Sebastião, da autoria de João Cutileiro, numa praça de Lagos, ou “Habitat” (1976), dando conta dos projectos de reconversão urbana no pós-25 de Abril.

São memórias que nos ajudam a olhar de forma concisa para um período fundamental na evolução do cinema em Portugal (e, claro, da própria sociedade portuguesa). E são também a ilustração de uma vontade de preservação dessas memórias que envolve, de modo decisivo, o papel de uma instituição como a Cinemateca Portuguesa — foi graças ao trabalho dos respectivos arquivos e laboratórios que estes 13 filmes foram recuperados, ganhando agora nova vida através do DVD.