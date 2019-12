Penálti para o Sporting e golo anulado ao Sta Clara: boas decisões?

Análise técnica de três lances ocorridos no jogo disputado no Estádio São Miguel, em Ponta Delgada. Luiz Phellype estava em posição legal quando inaugurou o marcador? Houve mesmo falta, para penálti, sobre Bolasie? E o golo do Santa Clara foi bem anulado, por infração de Fábio Cardoso junto à barreira defensiva do Sporting?