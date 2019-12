Marques Mendes diz que Bloco e PCP deviam abster-se na votação do OE na generalidade

Luís Marques Mendes considera que o Bloco de Esquerda e o PCP dificilmente aprovam um Orçamento do Estado na generalidade com um excedente orçamental. Na opinião do comentador da SIC, os dois partidos devem abster-se.