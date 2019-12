Os filmes “esquecidos” de 2019

Para lá do maior ou menor entusiasmo de cada espectador, creio que podemos definir o ano cinematográfico de 2019 a partir de dois títulos fundamentais:

— JOKER: recuperando e transfigurando uma personagem do universo de Batman, a realização de Todd Phillips veio mostrar e demonstrar que é possível trabalhar o universo da BD e dos super-heróis sem ceder à preguiçosa rotina “tecnológica” que prevalece na maior parte dos produtos com chancela Marvel. Sem esquecer, claro, que a composição de Joaquin Phoenix o torna o vencedor “obrigatório” do próximo Oscar de melhor actor.

— O IRLANDÊS: digamos, para simplificar, que a Netflix veio para ficar… Da produção à difusão, o streaming (Netflix, Amazon, HBO, etc.) passou a ser um dado incontornável da vida do cinema, a ponto de no seu interior surgir este espantoso filme de Martin Scorsese, retomando a sua visão dos cruzamentos da política com o crime organizado. Ponto crítico: importa encontrar novos equilíbrios económicos de modo a que filmes como este possam ser vistos (também) nas salas escuras.

Foi um ano recheado de acontecimentos marcantes, inclusive para a produção portuguesa. Recordemos apenas os casos de “Vitalina Varela”, de Pedro Costa (vencedor do Festival de Locarno, um dos mais importantes certames europeus), e “Variações”, de João Maia (revisitando uma figura emblemática da música popular e gerando um genuíno fenómeno de culto).

Infelizmente, a aceleração que passou a caracterizar a distribuição/exibição, encurtando de forma dramática o tempo de exposição dos filmes nas salas, penalizou muitos obras, no mínimo, interessantes. Permito-me, por isso, lembrar três desses filmes, pouco ou nada vistos, a meu ver entre os melhores que pudemos descobrir ao longo do ano:

— NUNCA DEIXES DE OLHAR: nem mesmo o facto de ter sido a produção alemã candidata ao Oscar de melhor filme estrangeiro de 2018 trouxe grande visibilidade a esta realização de Florian Henckel von Donnersmarck. Em foco está a história da Alemanha dividida, tendo como figura central um pintor (inspirado em Gerhard Richter) — ou como a memória colectiva se pode revelar através dos destinos individuais.

— JOHN McENROE, O DOMÍNIO DA PERFEIÇÃO: como se prova, é possível olhar, filmar e trabalhar as imagens do desporto como matérias reveladoras da mais secreta dimensão humana. Combinando arquivo e investigação, esta realização do francês Julien Faraut leva-nos a redescobrir o génio de John McEnroe, em particular na disputa da final de Roland Garros, em 1984, com Ivan Lendl.

— ANOITECER [foto: Juli Jakab]: com o seu filme anterior, “O Filho de Saul” (2015), o húngaro László Nemes arrebatou o Oscar de melhor filme estrangeiro. Tal proeza não foi suficiente para emprestar a devida evidência a esta notável evocação de Budapeste nas vésperas da Primeira Guerra Mundial — enigmático e contundente, o filme de Nemes é mais uma subtil encenação da difícil arte da sobrevivência.