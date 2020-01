"Ação contra Isabel dos Santos dá um enorme jeito político em Angola"

Luís Marques Mendes analisou, no habitual espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo, o conflito entre os EUA e o Irão, o novo Governo de Espanha, a mensagem de Ano Novo do Presidente da República, a força do Governo português, as negociações do Orçamento do Estado, as eleições no PSD e o caso Isabel dos Santos.